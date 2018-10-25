СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-25T07:33:38+03:00

Литературный флагман: Иркутская область стала самым читающим регионом России в 2018 году Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Почетное звание перешло к Иркутской области от Санкт-Петербурга

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23 октября Российский книжный союз подвел итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Решением жюри под руководством Сергея Степашина победила Иркутская область, нашему региону присвоили звание «Литературный флагман России».

В конкурсе, стартовавшем в апреле 2018 года, приняли участие 82 региона страны.

- Участники должны были представить свой самый значимый литературный проект за 2017-2018 годы, - рассказывают организаторы. - Проект Иркутской области был посвящен юбилею образования региона.

Более 1,5 млн человек приняли участие в 637 мероприятиях, посвященных Валентину Распутину, Александру Вампилову, Евгению Евтушенко и другим. Центрами проекта стали праздничные встречи, спектакли, концерты и выставки.

- Жюри высоко оценило творческий подход иркутского проекта и реализацию, его социальную и культурную значимость, направленность на сохранение и развитие литературный традиций, - говорится в сообщении.

Так же лауреатами конкурса стали Московская, Волгоградская и Ленинградская области. Церемония награждения пройдет 15 ноября 2018 года на международном культурном форуме в Санкт - Петербурге.