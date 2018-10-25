В Бодайбо задержали мужчину, который напал на местную жительницу

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-25T07:59:20+03:00

В Усолье-Сибирском задержали мужчину, который напал на местную жительницу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Злоумышленник вырвал у нее сумку с личными вещами

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В Бодайбо мужчина напал на местную жительницу. Это произошло 18 октября в темное время суток.

- Злоумышленник попытался вырвать у нее сумку с личными вещами и продуктами, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Он применил насилие, неопасное для жизни.

Мужчине удалось скрыться с чужими вещами. Пострадавшая обратилась в полицию. В итоге преступника задержали. Им оказался 36-летний житель Усольского района, который уже был судим. Оперативники вернули законной владелице похищенное имущество.

На задержанного грабителя завели уголовное дело.

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