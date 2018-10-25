Ограничение движения снято на трассе Братск-Усть-Илимск

СЕГОДНЯ 09:04 2018-10-25T09:05:04+03:00

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Из-за снега сегодня ввели ограничение на участке автодороги Усть-Илимск - Братск. Сотрудники ГИБДД не пропускали общественный транспорт. Проезд был ограничен со 160 по 240 километры

- Это связано с неблагоприятными погодными условиями, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Здесь выпал снег и образовался гололед.

Сотрудники МЧС предупреждают, что в это время года надо быть особенно внимательными на дорогах. Не совершать обгоны, уступать дорогу, вовремя менять летнюю резину на зимнюю.

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