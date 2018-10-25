2018-10-25T09:22:48+03:00
Общество

В Бурятии сборщики клюквы заблудились и три дня бродили по лесу

Молодые люди смогли дозвониться до спасателей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Бурятии сборщики клюквы три дня бродили по лесуВ Бурятии сборщики клюквы три дня бродили по лесуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вечером, 22 октября в Байкальский поисково-спасательный отряд поступил звонок от молодого человека. Он сообщил, что выехал с друзьями на сбор кедровых шишек и клюквы, но они заблудились и выйти не могут. И уже два дня плутают по лесу.

К счастью заплутавших, заряда мобильного телефона хватило, чтобы найти место, где ловит сотовая сеть, и они смогли совершить звонок. Спасатели, выяснив примерное местонахождение, смогли уменьшить зону поиска и попросили оставаться ребят на месте.

- Однообразная местность и отсутствие ориентиров сбило с пути молодых людей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике Бурятия, - После неудачных попыток выбраться самостоятельно, они обратились к нам.

Через сутки после звонка, при помощи сигнальных ракет, спасатели обнаружили потерявшуюся группу. Родственники сборщиков выражают благодарность спасителям своих родных.

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