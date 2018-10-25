2018-10-25T10:01:57+03:00
Общество

В Иркутске перенесут остановку "Центральный рынок"

Изменения произойдут 26 октября
Ольга БУЕВА
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В Иркутске перенесут остановку "Центральный рынок". Фото: пресс-служба администрации Иркутска.В Иркутске перенесут остановку "Центральный рынок". Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске с 26 октября перенесут остановку "Центральный рынок" для автобусов и маршруток, которые едут в сторону улицы Карла Либкнехта. Пассажиры и водители, будьте внимательней!

- В этом месте появился новый остановочный пункт, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Он расположен по адресу: улица Чехова, дом 22/1.

Автобусы № 15, 27, 32, 64, 66, 67, 84, который еду по улице Дзержинского, будет высаживать пассажиров на новом остановочном пункте. Там же будут останавливаться маршруты № 3, 20, 42, 43, 80, 81, 87 и 92.

В администрации добавили, что работы по благоустройству остановки на Чехова заканчиваются: здесь установили новый павильон, обустроили прилегающую территорию. В ближайшее время поставят урны и скамейки. Всего до конца года октября приведут в порядок 45 остановок.

Напомним, этой осенью перенесли остановки «Сквер им. Кирова» и «Музыкальный театр».

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