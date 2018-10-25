2018-10-25T12:59:27+03:00
Происшествия

Заложники стихии: поезд Адлер – Иркутск задержан в Краснодарском крае

Из-за сильных дождей, реки вышли из берегов, и размыли пути
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Заложники стихии: поезд Адлер – Иркутск задержан в Краснодарском краеЗаложники стихии: поезд Адлер – Иркутск задержан в Краснодарском краеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Природные бедствия на Кубани продолжаются. Напомним, из-за проливных дождей, в Краснодарском крае было остановлено движение на федеральной трассе и на железнодорожных путях, разрушены мосты и дороги. Спасательные службы региона не прекращают восстановительные и эвакуационные работы. Полный ущерб от катастрофы еще предстоит выяснить. Но уже известно, что она коснулась и жителей Иркутской области. Поезд Адлер – Иркутск более суток стоит на путях без движения в Туапсинском районе.

- Пассажиров задержанных поездов обеспечили питанием и водой, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Напомним, поезд №242, выехал со станции Адлер днем, 24 октября и в полдень 29 октября должен был прибыть в Иркутск. Однако через несколько часов поезд был вынужден остановиться из-за того, что железнодорожные пути размыло из-за непрекращающихся дождей.

Сейчас пути обесточены, поэтому в вагонах нет электричества. Пассажиры не могут зарядить телефоны и коротают часы ожидания за тем, что пытаются сообщить о ситуации своим близким. Для соблюдения санитарных норм в некоторых вагонах пришлось закрыть туалеты, кроме тех, что оборудованы биотуалетом. Однако, на всех их не хватает. Пока, точных данных о времени прибытии поезда в Иркутск нет.

На ликвидации последствий ЧП работают более 200 железнодорожников и 10 единиц специальной техники.

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