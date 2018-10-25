2018-10-25T15:22:52+03:00
Авто

Парковку в районе школы №19 запретят в Иркутске

Также закроют проезд на улице Радищева
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Парковку в районе школы №19 запретят в ИркутскеПарковку в районе школы №19 запретят в ИркутскеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Внимание, автомобилисты! В Иркутске станет еще на одну запрещенную парковку больше. С 23 ноября оставлять свой автомобиль запретят в районе центрального входа школы №19. Знаки появятся вдоль внутриквартального проезда, соединяющего здание с адресом ул. Лермонтова, 271 а и новый сквер в Академгородке.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, эти меры направлены на обеспечение безопасности школьников, а также на предотвращение транспортных заторов на выезде из внутриквартальной территории на основную дорогу.

Также особенно внимательными иркутским водителям нужно быть на улице Радищева. С 28 октября по 9 ноября там полностью закроют для проезда автомобилей участок улицы Радищева от улицы Баррикад до улицы Освобождения, не включая перекрестки. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях канализации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Массовое ДТП в Иркутске: на улице Байкальской столкнулись 8 автомобилей и автобус.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Братске переселенцы аварийных домов не могут въехать в свои дома
Интерактивная выставка «Космодрайв» в Иркутске- это настоящее путешествие в космос без всяких Тесла-мобилей
Заложники стихии: поезд Адлер – Иркутск задержан в Краснодарском крае
Не дали ограбить детский сад: три девушки из Ангарска помогли полиции задержать преступника
Сход 13 вагонов в Иркутской области: следственный комитет возбудил уголовное дело
Переселенцам Братска предоставят субсидии
Стройнадзор региона проверил качество жилья для переселенцев из аварийного фонда в Братске
В Иркутской области выявили нелегального перевозчика пассажиров
В Иркутске перенесут остановку "Центральный рынок"
«Ростелеком» в Иркутске готовит к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей
В Бурятии сборщики клюквы заблудились и три дня бродили по лесу
Ограничение движения снято на трассе Братск-Усть-Илимск
В Бодайбо задержали мужчину, который напал на местную жительницу
Литературный флагман: Иркутская область стала самым читающим регионом России в 2018 году
Ангарчанин продавал несуществующие машины в Интернете
Задымление в ТЦ "Фестиваль" в Ангарске: ситуацию прокомментировали в МЧС региона
Из-за долга по алиментам жителя Братска приговорили к трем годам тюрьмы
Экс-депутата Думы Иркутска Сергея Винарского задержали в Сочи
Выставка «По лабиринтам времени» откроется сегодня в Иркутске
Четыре депутата лишились своих мандатов в Черемховском районе
Иркутяне могут стать волонтерами Чемпионата мира WorldSkills2019
Погода в Иркутске: 25 октября в городе снег
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
Новый хоккейный центр в Иркутске буду строить круглосуточно