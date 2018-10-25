Парковку в районе школы №19 запретят в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-25T15:22:52+03:00

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске станет еще на одну запрещенную парковку больше. С 23 ноября оставлять свой автомобиль запретят в районе центрального входа школы №19. Знаки появятся вдоль внутриквартального проезда, соединяющего здание с адресом ул. Лермонтова, 271 а и новый сквер в Академгородке.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, эти меры направлены на обеспечение безопасности школьников, а также на предотвращение транспортных заторов на выезде из внутриквартальной территории на основную дорогу.

Также особенно внимательными иркутским водителям нужно быть на улице Радищева. С 28 октября по 9 ноября там полностью закроют для проезда автомобилей участок улицы Радищева от улицы Баррикад до улицы Освобождения, не включая перекрестки. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на сетях канализации.

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