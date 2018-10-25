2018-10-25T17:30:38+03:00
Общество

Неисправность двигателя: самолет Ан-28 после вылета вернулся в аэропорт Иркутска

Никто из пассажиров не пострадал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Неисправность двигателя: самолет Ан-28 после вылета вернулся в аэропорт ИркутскаНеисправность двигателя: самолет Ан-28 после вылета вернулся в аэропорт ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вернуться в аэропорт Иркутска, сразу после вылета вынужден был самолет Ан-28. Воздушное судно держало курс на село Казачинское, но после вылета, днем, 25 октября, сработало табло неисправности двигателя. Пилот, по инструкции принял решение вернуться обратно. Посадка прошла успешно.

Известно, что на борту самолета было 14 пассажиров. Никто из них и членов экипажа не пострадал.

Во всех причинах этого инцидента разбираются в Западно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении воздушного транспорта. Известно, что самолет уже вылетел из Иркутска в пункт назначения.

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