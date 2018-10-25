Прогноз погоды в Иркутске: 26 октября днем +5,+7

СЕГОДНЯ 19:05 2018-10-25T19:05:56+03:00

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Погреться иркутянам теперь удастся только в следующем году. Холодное время года вступило в свои права окончательно.

- В Иркутске 26 октября переменная облачность, временами небольшой мокрый снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер ночью западный, юго-западный 3-8 м/с, днём северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха сегодня ночью -2, -4. Днем столбик термометра покажет +5, +7 градусов. По области картина отличается совсем немного.

- Переменная облачность, в течение суток по области небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, днём в западных районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - отмечают сотрудники Иркутского Гидрометцентра. - Утром при прояснении туман. Ветер западный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 0,-5, при прояснении -9,-14, днём +3,+8, при облачной погоде 0,-5.