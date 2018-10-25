2018-10-25T19:05:56+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 26 октября днем +5,+7

Временами в столице Приангарья небольшой мокрый снег
Ирина РЮТИНА
Поделиться:
В Иркутске 26 октября возможен снегВ Иркутске 26 октября возможен снегФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Погреться иркутянам теперь удастся только в следующем году. Холодное время года вступило в свои права окончательно.

- В Иркутске 26 октября переменная облачность, временами небольшой мокрый снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер ночью западный, юго-западный 3-8 м/с, днём северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха сегодня ночью -2, -4. Днем столбик термометра покажет +5, +7 градусов. По области картина отличается совсем немного.

- Переменная облачность, в течение суток по области небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, днём в западных районах местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - отмечают сотрудники Иркутского Гидрометцентра. - Утром при прояснении туман. Ветер западный, юго-западный с переходом на западный, северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 0,-5, при прояснении -9,-14, днём +3,+8, при облачной погоде 0,-5.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Неисправность двигателя: самолет Ан-28 после вылета вернулся в аэропорт Иркутска
Парковку в районе школы №19 запретят в Иркутске
В Братске переселенцы аварийных домов не могут въехать в свои дома
Интерактивная выставка «Космодрайв» в Иркутске- это настоящее путешествие в космос без всяких Тесла-мобилей
Заложники стихии: поезд Адлер – Иркутск задержан в Краснодарском крае
Не дали ограбить детский сад: три девушки из Ангарска помогли полиции задержать преступника
Сход 13 вагонов в Иркутской области: следственный комитет возбудил уголовное дело
Переселенцам Братска предоставят субсидии
Стройнадзор региона проверил качество жилья для переселенцев из аварийного фонда в Братске
В Иркутской области выявили нелегального перевозчика пассажиров
В Иркутске перенесут остановку "Центральный рынок"
«Ростелеком» в Иркутске готовит к самостоятельной жизни детей, оставшихся без попечения родителей
В Бурятии сборщики клюквы заблудились и три дня бродили по лесу
Ограничение движения снято на трассе Братск-Усть-Илимск
В Бодайбо задержали мужчину, который напал на местную жительницу
Литературный флагман: Иркутская область стала самым читающим регионом России в 2018 году
Ангарчанин продавал несуществующие машины в Интернете
Задымление в ТЦ "Фестиваль" в Ангарске: ситуацию прокомментировали в МЧС региона
Из-за долга по алиментам жителя Братска приговорили к трем годам тюрьмы
Экс-депутата Думы Иркутска Сергея Винарского задержали в Сочи
Выставка «По лабиринтам времени» откроется сегодня в Иркутске
Четыре депутата лишились своих мандатов в Черемховском районе
Иркутяне могут стать волонтерами Чемпионата мира WorldSkills2019
Погода в Иркутске: 25 октября в городе снег
В Иркутской области увеличили прожиточный минимум для пенсионеров
Новый хоккейный центр в Иркутске буду строить круглосуточно