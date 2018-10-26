Участок улицы Радищева в Иркутске закроют для проезда
Там проведут ремонт канализационных сетей
В Иркутске ремонтируют электрические и канализационные сетиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уже в это воскресенье, 28 октября полностью закроют для проезда улицы Радищева от улицы Баррикад до улицы Освобождения, не включая перекрестки.
- Это необходимо для проведения ремонта канализационных сетей, - отмечают в администрации города Иркутска. – Ограничение продлиться до 9 ноября.
Напомним, что накануне остановлено движение на участке улицы Каштаковской от улицы Потанина до улицы Детской. Там также проводят ремонт, но электрического кабеля. Здесь проехать нельзя будет до 11 ноября.