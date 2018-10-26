2018-10-26T04:27:57+03:00
Общество

В Иркутской области выберут лучшего игрока в шашки

Соревноваться будут в нескольких видах этой игры
Ирина РЮТИНА
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Областные соревнования по шашкам пройдут в АнгарскеОбластные соревнования по шашкам пройдут в АнгарскеФото: Любовь АРБАТСКАЯ
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В Ангарске завтра начнутся областные соревнования - чемпионат и первенство по стоклеточным шашкам и первенство по русским шашкам. Участвовать в них хотят 120 спортсменов из Иркутска, Байкальска, Ангарска, Братска, поселков Усть-Ордынский, Новонукутский, Кутулик и других городов и деревень Приангарья.

- В первенстве Иркутской области могут принять участие шашисты шести возрастных групп: юниоры и юниорки до 24 лет, 17-19 лет, юноши и девушки 14-16 лет, 11-13 лет, мальчики и девочки до 11 лет (2009-2010г.р) и до 9 лет (2011 года рождения и моложе), - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

Так же посоревноваться могут и сибиряки старше 24 лет. Обещают, что на турнир придет мастер спорта России по шашкам Александр Чекеев.

- Первенства пройдут в двух программах – классической и молниеносной, а чемпионат области по трем видам программы – классической, быстрой и молниеносной, - отмечают в министерстве. - По итогам состязаний сильнейшие спортсмены будут включены в состав сборной команды Иркутской области на 2019 год.

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