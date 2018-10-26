ВХЛ: «Ермак» проиграл «Торосу»

СЕГОДНЯ 04:49 2018-10-26T04:52:24+03:00

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Еще одна игра Высшей хоккейной лиги проиграна спортсменами из Ангарска. ХК «Ермак» в домашней игре уступил нефтекамскому «Торосу» со счетом 2:5. Шайбы от нашей команды забили Анатолий Раенко и Алексей Ложкин.

- Я поздравляю команду «Торос» с победой. Команда хорошая, мобильная, хорошие ребята, видно, молодые, - рассказал пресс-службе ХК «Ермак» и.о.главного тренера ангарчан Олег Днепровский. - И видно, что потенциал у команды есть. Мы на одни и те же грабли наступаем, все одно и то же. Даешь установку, до какого-то момента игроки ее выполняют, а потом, что-то с ними происходит. В этом будем разбираться.

Ангарские спортсмены проиграли шестой раз подряд и теперь находятся на нижней строчке ВХЛ.