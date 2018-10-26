Десять лет учились с риском для жизни: СК возбудил уголовное дело после обрушения в Уянской школе

СЕГОДНЯ 05:30 2018-10-26T05:38:39+03:00

Еще в 2008 году тепловой переход был признан аварийным

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Следователи после проверки возбудили уголовное дело по факту обрушения перехода в Уянской школе Куйтунского района Иркутской области. Статья, по которой расследуется дело, - «совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий».

Напомним, ЧП произошло 11 сентября этого года, когда рухнул пролет теплого перехода между коридорами школы. Тогда чудом никто не пострадал. Дети теперь учатся в помещениях детсада, амбулатории и социально-культурного центра. Экспертиза показала, что надо демонтировать обрушившийся переход. Подключился и Следственный комитет.

- Еще в 2008 году обнаружили дефекты здания теплого перехода, были трещины в опорных стойках, поддерживающих второй этаж, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. – В том же году комиссия признала переход аварийным. Однако 10 лет подряд при приемке школы к новому учебному году давались положительные заключения о возможности эксплуатации здания школы.

В комиссию входило, в том числе, руководство управления образования. Речь идет о нарушении законодательства - здание эксплуатировалось, несмотря на угрозу безопасности детей и работников.