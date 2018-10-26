2018-10-26T06:24:16+03:00
Общество

Отомстил подло: иркутянин выставил в соцсети фото обнаженной подруги, заподозрив ее в измене

Парень теперь будет отрабатывать свою вину, трудясь на благо государства
Яна ЛИСИНА
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В Иркутске осужден обвиняемый в незаконном распространении сведений о частной жизни.В Иркутске осужден обвиняемый в незаконном распространении сведений о частной жизни.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Была любовь и не стало. Житель Иркутска поссорился со своей подругой, заподозрив ее в измене. И придумал коварный план мести. Выложил фото обнаженной возлюбленной на всеобщее обозрение в соцсети «Вконтакте».

Видимо, мужчина не знал, что за такую подлость попадет на скамью подсудимых.

В июле этого года девушка обратилась в прокуратуру, начались разбирательства. На горе-мстителя завели уголовное дело за нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия в средствах массовой информации. Об этом сообщили в прокуратуре Иркутской области.

И теперь пылкий мститель будет в течение 7 месяцев трудиться на благо государства, с его зарплаты будут удерживать 10%.

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