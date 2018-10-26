Не желая расставаться с Skoda Yeti, иркутянка вернула долг в полмиллиона рублей
Жительница Иркутска дала в долг своей знакомой 523 тыс рублей. Однако, когда настал день возвращать деньги та самая «знакомая»… исчезла. От своих обязательств она наотрез отказалась. Пришлось иркутянке обратиться к судебным приставам.
- Было возбуждено производство, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Приставы установили, что в собственности у должника есть автомобиль Skoda Yeti.
Когда девушку вызвали на прием для разбирательства, то приехала она на этом автомобиле. Приставы по достоинству оценили иномарку и предложили арестовать машину в уплату долга прямо на парковке. Так, за всего лишь пару минут у должницы нашлось вдруг полмиллиона рублей. Девушка вернула своей знакомой всю сумму.
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