2018-10-26T06:54:47+03:00
Афиша Иркутска

Актеры из Кореи покажут спектакль в Иркутске

Они приехали в рамках обменных гастролей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Актеры из Кореи покажут спектакль в Иркутске. Фото: пресс-служба театра.Актеры из Кореи покажут спектакль в Иркутске. Фото: пресс-служба театра.
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31 октября профессиональный коллектив искусств «Себёк» («Рассвет») приедет в Иркутск. Выступят артисты на сцене иркутского драматического театра.

- Корейцы покажут постановку «Ребенок без отца»,- сообщили в пресс-службе академического драматического театра имени Н. П. Охлопкова. – Она уже получила множество наград, в числе которых Президентская премия.

В пьесе рассказывается о сложных для народа Кореи временах XX века. О том, как они справлялись с безысходностью, потерей чувств гнетом со стороны Японии.

Перед зрителем предстанут не только конкретные судьбы многих людей, которые по воле судьбы потеряли родственников.

Интересно, что артисты из Кореи представят свой спектакль на родном языке. Не пугайтесь, такое уже практиковалось. Летом этого года труппа драмтеатра выступала на корейской сцене со спектаклем «Евгений Онегин». Зрители приняли наших артистов очень тепло, а провожали бурными овациями. Для удобства всех присутствующих на входе раздадут либретто с кратким содержанием пьесы на русском языке.

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