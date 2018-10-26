Суд обязал отремонтировать речной порт в Братске

СЕГОДНЯ 07:37 2018-10-26T07:39:14+03:00

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Суд удовлетворил иск транспортной прокуратуры к пароходству с тем, чтобы ведомство устранило нарушения при эксплуатации Братского речного порта.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, на территории порта эксплуатировались плавучие причалы, классификация которых Российским Речным Регистром не осуществлялась. Кроме «документальных» нарушений, были найдены и другие: по мнению проверяющих, причалы неисправны, что может привести к падению с высоты или травмированию людей.

Кроме этого, в самом здании пассажирского речного вокзала долгое время не проводили ремонт.

Суд обязал пароходство в срок до 1 июня 2019 года, то есть до начала навигации, устранить нарушения.

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