Из-за подтопления на Кубани отменили поезд «Адлер – Иркутск»

СЕГОДНЯ 08:03 2018-10-26T08:03:04+03:00

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В четверг, 25 октября, руководство Северо-Кавказской железной дороги приняло решение о перерыве в движении поездов по более чем 20 направлениям. В список попал поезд сообщением Адлер – Иркутск, который должен был отправиться 27 октября.

Напомним, из-за проливных дождей в Краснодарском крае остановлено движение по железной дороге. Власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. Так, поезд Адлер – Иркутск, выехавший из Адлера 24 октября, до сих пор остается без движения. Состав отогнали на так называемый «перегон», пассажиры пока вынуждены оставаться в вагонах.

- Организованы альтернативные варианты отправки пассажиров по местам следования, - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. – Все возможные варианты и инструкции можно узнать в билетных кассах.

Сообщается, что пассажиры могут вернуть деньги, потраченные на билеты, либо продолжить поездку поездом после открытия железнодорожного сообщения. До этого времени всех, кто нуждается в жилье, разместят в гостиницах. Часть пассажиров отправятся в Иркутск и в другие города России самолетами «Аэрофлота».

Тем временем, в соцсетях пассажиры сообщают, что испытывают трудности. Несколько дней они провели в томительном ожидании. В четверг вечером пассажирам поезда «Адлер-Иркутск» предложили доехать до Краснодара на автобусе, а дальше выбрать более удобные варианты.

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