2018-10-26T08:13:10+03:00
Общество

Иркутская фирма заставила работника возместить затраты на разговоры по служебному мобильнику

Для этого руководителю пришлось обратиться в суд
Яна ЛИСИНА
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Заплатил за разговоры.Заплатил за разговоры.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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И нечего разговаривать по служебному телефону! Одна из иркутских компаний решила наказать расточительного сотрудника и обратилась в суд. Молодой человек числился в компании консультантом в управлении розничных продаж.

По долгу службы ему приходилось проводить переговоры по телефону, общаться с клиентами. Поэтому парню выдали сим-карту с телефонным номером. Но с пометкой «для использования исключительно в служебных целях».

Однако консультант ослушался руководство. Служебная проверка показала, что работник звонил, пользуясь сим-картой, не только по делам компании. Для этого работодателю пришлось запросить у оператора детализацию счета и проверить все номера. Ну, а дальше руководитель обратился в суд, чтобы вернуть деньги, потраченные на телефонную связь.

- Суд посчитал доводы истца обоснованными, с ответчика взыскан материальный ущерб на общую сумму 56894,36 рублей, - сообщили в Ленинском районном суде Иркутска.

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