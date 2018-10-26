Телефонный мошенник: аферист, представляясь чиновником, требует взятки с иркутских предпринимателей

СЕГОДНЯ 09:30 2018-10-26T09:30:47+03:00

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Мошенники выдумывают все более хитрые способы обмана. К руководителю одной из швейных фабрик Иркутска обратился мужчина. Звонивший сообщил, что на предприятии вскоре пройдет незапланированная проверка и «нарушения» обязательно найдут. К счастью, по словам афериста, есть способ избежать этого, достаточно лишь заплатить.

- Мошенник представился влиятельным чиновником МЧС, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Преступник вел себя настойчиво и психологически давил на жертву.

Директор фабрики прервала неприятный разговор и обратилась в полицию.

Это уже не первый подобный случай. Аналогичные требования и угрозы уже получали предприниматели Иркутска, Ангарска, Усолья – Сибирского и Черемхова. Сыщики займутся поисками телефонного взяточника.

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