2018-10-26T09:49:48+03:00
Происшествия

Под видом сьемки рекламного ролика обманули работницу аптеки на 70 тыс рублей в Иркутской области

Женщина поверила «киношникам»
Яна ЛИСИНА
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В Иркутской области аферисты похитили почти 70 тысяч рублей у доверчивого работника аптеки.В Иркутской области аферисты похитили почти 70 тысяч рублей у доверчивого работника аптеки.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Сотрудница аптеки из Усолья-Сибирского отдала мошенникам 70 тысяч рублей. Она поверила аферистам. Они позвонили на стационарный телефон фармацевту. «Мужской голос» в трубке представился руководителем аптечной сети и дал указание «подчиненной». Он сказал, что к женщине приедут снимать рекламный ролик, но за видеосъемку необходимо оплатить сейчас.

Так, женщина отдала 70 тысяч рублей. Причем перевела их на указанные мужчиной пять номеров сотовых телефонов, после чего абонент стал недоступным.

Полиция ищет мошенников.

- Полиция настоятельно просит граждан проверять информацию и ограничить переводы денег по устной просьбе неизвестных, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

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