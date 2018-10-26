2018-10-26T10:10:52+03:00
Происшествия

Насильника заключили под стражу: суд избрал меру пресечения педофилу, который надругался над девочками под Иркутском

Извращенцу грозит длительное лишение свободы
Яна ЛИСИНА
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Иркутским районным судом по ходатайству следователей СКР подозреваемому в изнасиловании малолетних избрана мера пресечения.Иркутским районным судом по ходатайству следователей СКР подозреваемому в изнасиловании малолетних избрана мера пресечения.
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Иркутский районный суд в пятницу, 26 октября, избрал меру пресечения 51-летнему Сергею Шеремету, который обвиняется в изнасиловании и в действиях сексуального характера в отношении двух девочек. Педофила заключили под стражу.

Напомним, 19 октября ранее судимый Шеремет прикинулся больным и попросил двух 12-летних девочек в селе Хомутово проводить его до дома. Но вместо этого увел подальше от людских глаз и изнасиловал. Школьницы обо всем рассказали родителям. Преступника искали 5 дней, его ориентировками был увешан весь Иркутск и пригород, фото подозреваемого и особые приметы показали все СМИ. Так, 24 октября благодаря бдительности водителя, который в магазине узнал педофила по наколкам на руках, его задержали.

- Все это время подозреваемый скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от деревни Столбово, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. - Задержанному предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений.

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