Насильника заключили под стражу: суд избрал меру пресечения педофилу, который надругался над девочками под Иркутском

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-26T10:10:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутский районный суд в пятницу, 26 октября, избрал меру пресечения 51-летнему Сергею Шеремету, который обвиняется в изнасиловании и в действиях сексуального характера в отношении двух девочек. Педофила заключили под стражу.

Напомним, 19 октября ранее судимый Шеремет прикинулся больным и попросил двух 12-летних девочек в селе Хомутово проводить его до дома. Но вместо этого увел подальше от людских глаз и изнасиловал. Школьницы обо всем рассказали родителям. Преступника искали 5 дней, его ориентировками был увешан весь Иркутск и пригород, фото подозреваемого и особые приметы показали все СМИ. Так, 24 октября благодаря бдительности водителя, который в магазине узнал педофила по наколкам на руках, его задержали.

- Все это время подозреваемый скрывался от правоохранителей в лесу недалеко от деревни Столбово, - сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области. - Задержанному предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянин, скрутивший насильника, который надругался над двумя девочками: "Он почти не сопротивлялся, хватался за сердце"

Подозреваемого в изнасиловании двух девочек поймали под Иркутском: местный житель узнал его по наколкам

Появилось фото и видео допроса подозреваемого в изнасиловании 12-летних школьниц под Иркутском