Банду черных лесорубов осудили в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-26T10:41:17+03:00

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Боханский районный суд рассмотрел дело преступной группы, занимавшейся незаконной рубкой леса. Нелегальных лесорубов возглавлял 33-летний местный житель.

За 8 месяцев 2017 года преступники нарубили леса на сумму около 2 млн рублей. Полицейские задержали их с поличным. На месте преступления изъяли не только лесозаготовительную технику и автомобили, но и рации.

После задержания подельников, главарь банды сбежал и был объявлен в розыск. Арестовать его удалось лишь в январе 2018 года. Кроме всего прочего, у него был изъят автомат Калашникова с оптическим прицелом и патроны к нему.

- Все члены банды признаны виновными, - сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области. – Лидер группы приговорен к 5,5 годам колонии строгого режима. Остальные участники проведут в колониях общего и строгого режима от 3 до 4 лет.

Суд также обязал преступников компенсировать причиненный природе ущерб.