2018-10-26T12:10:58+03:00
Общество

Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат для профилактики будущих паводков

Длившееся с 2012 года экстремальное маловодье закончилось
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат для профилактики будущих паводков.Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат для профилактики будущих паводков.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Новосибирске прошла встреча посвященная использованию водных ресурсов Ангарского каскада ГЭС и озера Байкал. Итогом совещания руководства министерства энергетики РФ и представителей регионов стало решение об увеличении сброса воды на Иркутской ГЭС в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов.

- Эти меры позволят уменьшить последствия весенних паводков, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Планируется увеличить сброс воды с 1300 кубометров в секунду до 1500.

Специалисты сообщают, что по состоянию на 26 октября 2018 года уровень озера Байкал достиг отметки 456, 92 метра. Это означает, что длившееся с 2012 года экстремальное маловодье закончилось. Поэтому, если сохранить действующий объем работы Иркутской ГЭС, то весной 2019 это может вызвать подтопления на территории Приангарья. В первую очередь это коснется Иркутска и его пригородных территорий. Где в 2006, 2010, 2013 и 2014 годах уже сталкивались с затоплением. Планируется, что сброс воды увеличат уже в ноябре.

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