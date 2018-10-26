СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-26T12:45:56+03:00

Поезд «Адлер-Иркутск», который был задержан из-за дождей, отправили из Туапсе в Сочи. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Завершился ремонт железнодорожного моста на перегоне Шепси – Водопадный в Краснодарском крае. Это позволило поездам, застрявшим в Туапсе вернуться в Сочи. Одним из первых отправился в путь состав «Адлер-Иркутск».

- В Сочи пассажиры смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта, - сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. – Желающих снова следовать поездом, разместят в гостиницах до полного восстановления движения.

Напомним, с 24 октября поезд «Адлер-Иркутск» находился в плену стихийного бедствия обрушившегося на Кубань. Все это время пассажиры были вынуждены оставаться в своих вагонах. Проливные дожди размыли железнодорожные насыпи и разрушили мосты, перекрыв движение составов в районе Туапсе. Как уже сообщала «Комсомолка» пассажиры могут либо вернуть деньги за проезд, либо запросить новый билет, либо вылететь самолетом в Иркутск за счет РЖД.

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