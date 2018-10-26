Житель Иркутска избежал тюрьмы за кражу по решению суда

СЕГОДНЯ 13:39 2018-10-26T13:39:35+03:00

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В Свердловском районом суде Иркутска рассмотрели дело о краже. В феврале 2018 года, под покровом ночи, мужчина совершил преступление в одном из строящихся зданий города.

Воспользовавшись проходом в заборе и тем, что на строительном объекте отсутствовала охрана, мужчина поочередно вынес радиаторы, перфоратор, шуруповерт, крепежные и сантехнические изделия. После чего погрузил свою «добычу» в машину, которую одолжил на время у своей знакомой. Сумма причиненного ущерба составила около 100 тыс рублей.

- Суд принял решение о прекращении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести, признал свою вину и возместил ущерб. Судья положительные характеристики соседей с места жительства.

Тем не менее, за свои ночные приключения ему придется заплатить 15 тысяч рублей штрафа.