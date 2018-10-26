Пожилая женщина погибла в Иркутской области, надышавшись дыма сгоревшей швейной мастерской

СЕГОДНЯ 14:26 2018-10-26T14:26:00+03:00

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Днем, 26 октября на телефон пожарной службы города Братска поступил звонок, о том, что в цокольном этаже жилого дома горит швейная мастерская. Спасателей вызвали сами работники мастерской. Прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили сильное задымление на цокольном этаже и в подъезде над ним.

- Оценив ситуацию, пожарные разделились, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Первое звено эвакуировало жильцов дома, второе отправилось в цокольное помещение. При обходе этажей, была обнаружена пожилая женщина без сознания, несмотря на экстренную помощь, она умерла не приходя в сознание.

В результате эвакуации, из задымленного дома удалось вывести 6 человек, еще 20 смогли покинуть дом самостоятельно.

Еще предстоит выяснить все детали случившейся трагедии. По предварительной версии пожар начался на складе, где текстиль мог вспыхнуть от искр лопнувшей лампы. Инспекторы пожарного надзора в ближайшее время проверят владельца мастерской.