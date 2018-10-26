СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-26T15:00:30+03:00

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Причиной ДТП, по всей вероятности, мог стать гололед

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Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства, при которых произошла авария с участием междугороднего такси в Эхирит – Булагатском районе. Утром, 26 октября 48-летний водитель с двумя пассажирами, выдвинулись на автобусе из Усть-Орды в Иркутск.

На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пассажиры такси получили незначительные травмы.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Возможной причиной могли стать неблагоприятные погодные условия.

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