2018-10-26T15:00:30+03:00
Происшествия

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области

Причиной ДТП, по всей вероятности, мог стать гололед
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области.Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Инспекторы ГИБДД устанавливают обстоятельства, при которых произошла авария с участием междугороднего такси в Эхирит – Булагатском районе. Утром, 26 октября 48-летний водитель с двумя пассажирами, выдвинулись на автобусе из Усть-Орды в Иркутск.

На одном из участков дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пассажиры такси получили незначительные травмы.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Возможной причиной могли стать неблагоприятные погодные условия.

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