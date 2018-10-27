ИГУ отмечает 100-летний юбилей
Масса мероприятий уже прошли в рамках празднования 100-летнего юбилея Иркутского государственного университета.
Вчера, 26 октября состоялся торжественный прием в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского. «Комсомолка» вела прямую трансляцию с места события. На нем собрались студенты, преподаватели, сотрудники университета, члены Попечительского совета ИГУ, а также представители администраций Иркутской области и города Иркутска, федеральных органов власти, делегации российских и зарубежных вузов.
- ИГУ - один из старейших и авторитетных вузов Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока, - отметил на церемонии первый заместитель Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев. - Университет славится своими научными и педагогическими достижениями, получившими признание не только в России, но и за рубежом.
На концерте выступали творческие коллективы, певцы и танцоры. В ходе приема презентовали почтовый конверт, который был выпущен специально к юбилею Иркутского государственного университета.