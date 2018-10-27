ИГУ отмечает 100-летний юбилей

СЕГОДНЯ 04:51 2018-10-27T04:51:51+03:00

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Масса мероприятий уже прошли в рамках празднования 100-летнего юбилея Иркутского государственного университета.

Вчера, 26 октября состоялся торжественный прием в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского. «Комсомолка» вела прямую трансляцию с места события. На нем собрались студенты, преподаватели, сотрудники университета, члены Попечительского совета ИГУ, а также представители администраций Иркутской области и города Иркутска, федеральных органов власти, делегации российских и зарубежных вузов.

- ИГУ - один из старейших и авторитетных вузов Иркутской области, Сибири и Дальнего Востока, - отметил на церемонии первый заместитель Губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев. - Университет славится своими научными и педагогическими достижениями, получившими признание не только в России, но и за рубежом.

На концерте выступали творческие коллективы, певцы и танцоры. В ходе приема презентовали почтовый конверт, который был выпущен специально к юбилею Иркутского государственного университета.