2018-10-27T05:06:01+03:00
Происшествия

В социальных сетях обмануть легко: читинка стала жертвой мошенников

Она отправляла деньги подруге, а оказалось, что преступникам
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В социальных сетях обмануть легко: читинка стала жертвой мошенников.В социальных сетях обмануть легко: читинка стала жертвой мошенников.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Стандартная история. Тебе пишут с аккаунта знакомого человека и просят деньги. Таких случаев полно, но уже мало кто в такое верит. Можно запросто позвонить человеку и проверить. Но жительница Читы этого не сделала. И очень даже зря.

На днях читинка обратилась в отделение полиции, сообщив, что ее обманули. Она рассказала, что на днях в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от подруги с просьбой срочно выручить, занять 10 тысяч рублей. Естественно, подруга тут же пришла на помощь.

- От имени подруги злоумышленники поблагодарили и убедили потерпевшую, что отдадут долг завтра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю. - Однако, позвонив на следующий день подруге, женщина узнала, что неизвестные взломали ее аккаунт.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полиция ищет преступников.

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