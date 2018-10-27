В социальных сетях обмануть легко: читинка стала жертвой мошенников

СЕГОДНЯ 05:06 2018-10-27T05:06:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Стандартная история. Тебе пишут с аккаунта знакомого человека и просят деньги. Таких случаев полно, но уже мало кто в такое верит. Можно запросто позвонить человеку и проверить. Но жительница Читы этого не сделала. И очень даже зря.

На днях читинка обратилась в отделение полиции, сообщив, что ее обманули. Она рассказала, что на днях в одной из социальных сетей ей пришло сообщение от подруги с просьбой срочно выручить, занять 10 тысяч рублей. Естественно, подруга тут же пришла на помощь.

- От имени подруги злоумышленники поблагодарили и убедили потерпевшую, что отдадут долг завтра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю. - Однако, позвонив на следующий день подруге, женщина узнала, что неизвестные взломали ее аккаунт.

На данный момент возбуждено уголовное дело, полиция ищет преступников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области.