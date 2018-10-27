В парке 10-летия Ангарска пресекли вырубку деревьев

СЕГОДНЯ 05:25 2018-10-27T05:25:13+03:00

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Вчера, 26 октября жители 95-го квартала в Ангарске услышали шум. Выглянув в окно, они увидели, что в парке 10-летия Ангарска кто-то вырубает деревья. Все тут же поспешили к телефонам, сообщили в администрацию города. На место выехали специалисты.

- Маршрут протяженностью 17 километров был согласован, - сообщил первый заместитель мэра Михаил Головков. - Схема маршрута была гибкой и, безусловно, при проведении работ должна была корректироваться в зависимости от рельефа местности, по которой он проходил, и наличия зеленых насаждений. В настоящее время работы остановлены. Маршрут прокладки сетей изменен. Больше ни одно дерево не будет спилено. Техническая возможность прокладки сетей позволяет выполнить работы без вырубки деревьев. Администрация не снимает с себя ответственность за нанесенный территории ущерб и заверяет, что на месте срубленных деревьев взамен каждого дерева посадят по три.

Напомним, что дорожные работы на данном участке проходят в связи с прокладкой кабельной линии, которая должна повысить надежность электроснабжения центра Ангарска и снизить аварийность на сетях.