2018-10-27T05:41:19+03:00
Происшествия

В Иркутске задержали предполагаемого наркодилера

Ему приписывают, по меньшей мере, 12 «закладок» с запрещенным веществом
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске задержали предполагаемого наркодилера.В Иркутске задержали предполагаемого наркодилера.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте синтетических наркотиков.

- В ходе личного досмотра у иркутянина было обнаружено и изъято 17 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Согласно заключению эксперта установлено, что изъятое вещество, является наркотическим средством синтетического происхождения.

Но это лишь малая часть его деяний. Также по предварительным данным оказалось, что преступник бесконтактным способом в течение месяца снабжал наркотиками потенциальных клиентов. Ему приписывают как минимум 12 «закладок», которые он оставлял в центральных районах Иркутска. Установлено, что мужчина нигде не работает и страдает от наркотической зависимости.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит срок в виде лишения свободы до 15 лет.

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