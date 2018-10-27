В Иркутске задержали предполагаемого наркодилера

СЕГОДНЯ 05:41 2018-10-27T05:41:19+03:00

Ему приписывают, по меньшей мере, 12 «закладок» с запрещенным веществом

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий с поличным задержали 35-летнего мужчину. Его подозревают в незаконном обороте синтетических наркотиков.

- В ходе личного досмотра у иркутянина было обнаружено и изъято 17 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Согласно заключению эксперта установлено, что изъятое вещество, является наркотическим средством синтетического происхождения.

Но это лишь малая часть его деяний. Также по предварительным данным оказалось, что преступник бесконтактным способом в течение месяца снабжал наркотиками потенциальных клиентов. Ему приписывают как минимум 12 «закладок», которые он оставлял в центральных районах Иркутска. Установлено, что мужчина нигде не работает и страдает от наркотической зависимости.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит срок в виде лишения свободы до 15 лет.