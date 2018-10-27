Изощренный обман: сотрудники кафе в Слюдянке стали жертвами мошенника

СЕГОДНЯ 07:30 2018-10-27T07:30:25+03:00

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21 октября в полицию обратились сотрудники сразу двух точек кафе в Слюдянке. Выяснилось, что в оба заведения звонил один и тот же человек, оформлял заказ с доставкой на улицу Пушкина.

- Когда сотрудники кафе сообщили мошеннику, что его заказ выполнен и скоро будет доставлен, он попросил женщин перевести сдачу на два номера указанных им сотовых телефонов в связи с тем, что у него, якобы, только крупные купюры номиналом 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Потерпевшие переводили якобы сдачу на счет. Но, когда курьер прибывал на место встречи, то отказывалось, что никто ничего не заказывал. В обоих случаях потерпевшие лишились около 3 тысяч рублей.

Сотрудникам удалось установить, что номер звонившего зарегистрирован в Краснодарском крае.

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