2018-10-27T07:42:11+03:00
Общество

29 стоянок для маломерных судов проверят этой зимой

Особое внимание уделят лодочным кооперативам
Валентина ГИЛЕВИЧ
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29 стоянок для маломерных судов проверят этой зимой. Фото: пресс-служба МЧС России по Иркутской области.29 стоянок для маломерных судов проверят этой зимой. Фото: пресс-служба МЧС России по Иркутской области.
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Каждый год в период закрытия навигации в Иркутске проходит проверка сооружений, приспособленных для стоянки маломерных судов.

- На коллегии, прошедшей в Главном управлении МЧС России по Иркутской области, согласованный с Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой план проверок на 2019 год, подвергся обсуждению представителями надзорных органов, - сообщили в пресс - службе МЧС России по Иркутской области.

Поэтому к открытию следующего навигационного периода проверку должны пройти 29 сооружений и лодочных станций.

- При этом проверяются состояние береговых и плавучих сооружений, организация и осуществление пропускного режима, отсутствие на базе незарегистрированных судов и соответствие количества маломерных судов установленным нормам базирования.

Также на заседании коллегии обратили внимание на то, что нужно проводить тщательную проверку не только стоянок, но и лодочных кооперативов, потому что именно на этих объектах чаще всего выявляют нарушения.

Уже за прошедший период 2018 года в Приангарье было выявлено 7 нарушений правил пользования стоянками для маломерных судов. В основном на их территории находятся незарегистрированные суда, либо стоянки эксплуатируются без разрешения Государственной инспекции.

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