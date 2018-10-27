СЕГОДНЯ 08:33 2018-10-27T08:33:28+03:00

Смертельное ДТП на Голоустенском тракте: погиб один человек. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

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Сегодня ночью на Голоустенском тракте вблизи деревни Миловидны произошло ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля «Ленд Ровер Дискавери» находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода.

- Пострадавший, 20-летний житель Иркутского района, от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Иркутской области.

Также удалось установить, что виновник аварии получил права в начале этого года.

На данный момент следственными органами проводится проверка.

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