Смертельное ДТП на Голоустенском тракте: погиб один человек
Сегодня ночью на Голоустенском тракте вблизи деревни Миловидны произошло ДТП с летальным исходом. Водитель автомобиля «Ленд Ровер Дискавери» находился в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на пешехода.
- Пострадавший, 20-летний житель Иркутского района, от полученных травм скончался на месте, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росии по Иркутской области.
Также удалось установить, что виновник аварии получил права в начале этого года.
На данный момент следственными органами проводится проверка.
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