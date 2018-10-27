СЕГОДНЯ 09:39 2018-10-27T09:39:17+03:00

Курить вредно, а делать это на балконе и вовсе не безопасно: в Саянске загорелся жилой дом. Фото: пресс-служба МЧС России по Иркутской области.

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Сегодня ночью, 27 октября в микрорайоне Юбилейный города Саянска загорелся балкон на третьем этаже пятиэтажного дома.

- Огонь на балконе увидела хозяйка квартиры и, испугавшись, побежала за помощью, - сообщил заместитель начальника Саянского пожарно-спасательного гарнизона Артём Ильюшонок. - При этом оставила двери на балкон и в квартиру открытыми. Дом коридорного типа быстро заполнился дымом. Люди в панике начали покидать свои квартиры.

До прибытия пожарных 60 жильцов успешно эвакуировались. Но люди, которые проживают этажами выше, оказались в дымовой западне. Им пришлось спасаться с помощью эвакуационной лестницы.

Огонь потушили за считанные минуты. Позже жильцы вернулись в свои квартиры. Двое получил небольшое отравление угарным газом, но от госпитализации отказались.

По предварительной версии, огонь вспыхнул из-за неосторожного обращения с сигаретами.