В Забайкалье школьники ходят в уличный холодный туалет без света

СЕГОДНЯ 10:05 2018-10-27T10:05:11+03:00

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МАОУ «Ушарбайская СОШ» находится в Могойтуйском районе Забайкалья. Ученики этой школы ходят в не отапливаемый уличный туалет, который ко всему прочему не даже не снабжен светом, мылом, туалетной бумагой и полотенцами.

- Суд, исходя из того, что школой не выполняются в полной мере требования санитарного законодательства, а со стороны учредителя не предпринималось достаточных мер для финансирования школы, такое бездействие противоречит закону, так как нарушается право граждан на безопасную среду обитания, удовлетворил исковые требования прокурора района, - сообщили в пресс - службе Могойтуйского районного суда Забайкальского края.

Администрацию района обязали профинансировать школу в течение месяца. А через два месяца в учебном заведении уже должны стоять отапливаемые туалеты.

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