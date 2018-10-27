2018-10-27T10:05:11+03:00
Общество

В Забайкалье школьники ходят в уличный холодный туалет без света

Суд обязал администрации выделить денежные средства школе
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Забайкалье школьники ходят в уличный холодный туалет без света.В Забайкалье школьники ходят в уличный холодный туалет без света.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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МАОУ «Ушарбайская СОШ» находится в Могойтуйском районе Забайкалья. Ученики этой школы ходят в не отапливаемый уличный туалет, который ко всему прочему не даже не снабжен светом, мылом, туалетной бумагой и полотенцами.

- Суд, исходя из того, что школой не выполняются в полной мере требования санитарного законодательства, а со стороны учредителя не предпринималось достаточных мер для финансирования школы, такое бездействие противоречит закону, так как нарушается право граждан на безопасную среду обитания, удовлетворил исковые требования прокурора района, - сообщили в пресс - службе Могойтуйского районного суда Забайкальского края.

Администрацию района обязали профинансировать школу в течение месяца. А через два месяца в учебном заведении уже должны стоять отапливаемые туалеты.

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