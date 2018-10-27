Дорожные разделители установят на улицах Мира и Лермонтова в Иркутске
Новые дорожные разделители установят на двух улицах в Иркутске.
- По улице Мира от остановки «Узловая» до рынка «Манчжурия», а также по улице Лермонтова от Института МВД до АЗС на Лермонтова, 93 - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
Работы начнутся уже 27 октября, а планируются закончить в начале ноября.
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