2018-10-27T10:44:44+03:00
Общество

Число ДТП на пешеходных переходах в Иркутской области увеличилось

Особое внимание уделили происшествиям с участием детей
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Число ДТП на пешеходных переходах в Иркутской области увеличилось.Число ДТП на пешеходных переходах в Иркутской области увеличилось.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске прошло очередное заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения. На нем обсудили ситуацию, которая связана с большим количество ДТП на пешеходных переходах.

- В Усольском и Заларинском районах Иркутской области, в городах Усолье-Сибирском и Усть-Илимске в 2018 году выросло количество дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, - сообщил заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Иркутской области Виталий Ступин. - В Иркутске, Шелехове, Братске и Ангарске под колеса автомобилей на пешеходных переходах, расположенных вблизи школ или иных детских образовательных учреждений, попали несовершеннолетние. При этом больше ста пешеходных переходов вблизи школ области не отвечают современным требованиям.

Поэтому первый заместитель Губернатора области Руслан Болотов потребовал от министерств жилищной политики, энергетики и транспорта, строительства и дорожного хозяйства, имущественных отношений совместно разработать мероприятия, ведущие к снижению количества ДТП с несовершеннолетними.

Так же обсудили ситуацию и в других районах области. Многие муниципалитеты подверглись жесткой критике.

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