2018-10-27T11:59:05+03:00
Общество

В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ

У административного корпуса открыли монумент
Валентина ГИЛЕВИЧ
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В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ. Фото: пресс-служба администрации Иркутска.
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В Иркутске продолжают праздновать юбилей главного университета. Вчера прошел торжественный прием в Музыкальном театре имени Н.П. Загурского, а уже сегодня открыли монумент в честь первого ректора ИГУ, профессора Моисея Матвеевича Рубинштейна. Памятник расположился около административного корпуса университета по адресу Карла Маркса, 1.

- Это человек с непростой биографией, и памятником ему является сам университет, который организовал и возглавил профессор Моисей Матвеевич Рубинштейн, - отметил в приветственном слове и.о. ректора Иркутского государственного университета, академик РАН Игорь Бычков.

Также сегодня состоялся еще один исторический момент – закладка капсулы времени с посланием от нынешних студентов ИГУ к потомкам в 2068 год.

- Капсула времени - не просто текстовое послание, - сообщили в пресс – службе администрации Иркутска. - К закладке на полвека приготовили флаги ИГУ, первичной профсоюзной организации студентов, столетия Иркутского государственного университета, cinemood (проектор) с видеопосланием потомком, значок ИГУ, юбилейную газету «ГОСт», флеш-накопитель c фото- и видеоматериалами юбилейного года.

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