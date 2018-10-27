2018-10-27T15:09:38+03:00
Спорт

Иркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячом

Соревнования проходят среди женских команд
Валентина ГИЛЕВИЧ
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Иркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячомИркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Наши хоккеисты из команды «Рекорд» доблестно сражаются на льду Швеции в этапе Кубка мира по хоккею с мячом среди женщин.

Очередная встреча в группе В столкнула иркутянок с местной командой «Транос». Матч закончился со счетом 9:0 в пользу российской команды. Хет-трик оформила Анастасия Денисова.

«Рекорд» уже одержал две крупные победы на старте турнира. Следующий матч состоится в субботу в 15:15 по московскому времени. Противником иркутянок станет команда из Швеции «Скире-АИК».

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