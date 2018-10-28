2018-10-28T05:39:12+03:00
Авто

Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске

Ее провели для начинающих водителей
Ольга БУЕВА
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Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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«Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске. Ее посетили 50 иркутян. В основном это курсанты местных автошкол, которым только недавно сели за руль автомобиля.

- Экспозиция наглядно демонстрирует последствия нарушения правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Экспонаты – автомобили водителей, которые попали в аварию из-за собственной халатности: потому что управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, превысили скорость и т.д.

Разумеется, этих последствий можно было избежать, если бы автомобилисты четко соблюдали ПДД и осторожно вели себя на дорогах.

Напомним, впервые экспозиция открылась в августе этого года.И сразу же нашла положительный отклик, поэтому было решено продолжать организацию подобных выставок.

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