СЕГОДНЯ 05:38 2018-10-28T05:39:12+03:00

Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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«Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске. Ее посетили 50 иркутян. В основном это курсанты местных автошкол, которым только недавно сели за руль автомобиля.

- Экспозиция наглядно демонстрирует последствия нарушения правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Экспонаты – автомобили водителей, которые попали в аварию из-за собственной халатности: потому что управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, превысили скорость и т.д.

Разумеется, этих последствий можно было избежать, если бы автомобилисты четко соблюдали ПДД и осторожно вели себя на дорогах.

Напомним, впервые экспозиция открылась в августе этого года.И сразу же нашла положительный отклик, поэтому было решено продолжать организацию подобных выставок.