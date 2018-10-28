100 лет комсомолу: выставка, посвященая памятной дате, открылась в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:31 2018-10-28T07:23:43+03:00

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Больше трехсот экспонатов из музейного фонда и личных архивов комсомольцев разместили на выставке к 100-летию ВЛКСМ «Иркутский комсомол». Экспозиция открылась в музее истории города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

- С комсомольским движением связана целая эпоха в жизни нашей страны, - отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников, приветствуя гостей. - Это была пора настоящих энтузиастов, время творческих поисков, созидательного труда во имя будущего.

Экспозиция интересна не только для людей старшего поколения, но и для всех тех, кто интересуется историей. Здесь можно посмотреть редкие документы, снимки, манекены и предметы, которые повествуют о том, как трудились комсомольцы.

Отдельная экспозиция посвящена комсомольским стройкам: Иркутского авиазавода, ГЭС, БАМу и другим.