2018-10-28T07:21:42+03:00
Общество

Знай наших: полицейский из Иркутска стал лучшим в России

На звание лучших претендовали 80 профессионалов со всей страны
Ольга БУЕВА
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Знай наших: полицейский из Иркутска стал лучшим в РоссииЗнай наших: полицейский из Иркутска стал лучшим в РоссииФото: Игорь НОРКИН
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Полицейский из Иркутска занял первое место в состязаниях «Лучший по профессии», которые проходили в Краснодарском крае. Всего на победу претендовали 80 профессионалов из разных регионов страны. Нашему силовику удалось доказать, что он лучший. Конечно, обычно в таких случаях публикуют фото героя. Но по роду службы победитель из Иркутска не может разглашать свои данные и делиться секретами мастерства.

- Он занимает должность полицейского оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите ГУ МВД России по Иркутской области, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Работа госзащиты связана с определенным уровнем секретности, а ее сотрудники вынуждены оставаться в тени и не привлекать к себе внимания. Их облик и персональные данные не подлежат разглашению.

Инкогнито из Иркутска охраняет судей, государственных обвинителей и других представителей различных ведомства. Есть цифры: за десять лет сотрудники службы в нашем регионе оберегли больше 220 граждан и ни разу не допустили гибели, причинения вреда их здоровью и повреждения их имущества.

Такие сотрудники много работают над собой. Свои профессиональные навыки иркутянин и продемонстрировал на состязаниях: уровень владения табельным оружием, физическую подготовку, приемы борьбы и т.д.

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