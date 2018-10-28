СЕГОДНЯ 08:15 2018-10-28T08:15:35+03:00

День автомобилиста в Иркутской области: более 30 легковушек выстроились в форме машины. Фото: ДТП-38

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Итак, сегодня, 28 октября, День автомобилиста. Иркутская область не осталось в стороне от праздника всех водителей. Например, в Черемхове водители провели флешмоб. Поздно вечером, под светом фонарей, более 30 легковушек выстроились в форме машины. Получилось красиво!

- Окончанием флешмоба закончилось награждением, - рассказали в популярном паблике в соцсетях.- В городе был отмечен один из самых опытных и законопослушных водителей Андрей Суленков, который долго работает на транспортном предприятии в качестве водителя автобуса. Его ни разу не привлекали к административной ответственности!

Все автомобилисты получили поощрительные призы за участие и с отличным настроением отправились домой.

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