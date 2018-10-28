2018-10-28T08:15:35+03:00
Общество

День автомобилиста в Иркутской области: более 30 легковушек выстроились в форме машины

Флешмоб посвятили профессиональному празднику
Ольга БУЕВА
Поделиться:
День автомобилиста в Иркутской области: более 30 легковушек выстроились в форме машины. Фото: ДТП-38День автомобилиста в Иркутской области: более 30 легковушек выстроились в форме машины. Фото: ДТП-38
Изменить размер текста:

Итак, сегодня, 28 октября, День автомобилиста. Иркутская область не осталось в стороне от праздника всех водителей. Например, в Черемхове водители провели флешмоб. Поздно вечером, под светом фонарей, более 30 легковушек выстроились в форме машины. Получилось красиво!

- Окончанием флешмоба закончилось награждением, - рассказали в популярном паблике в соцсетях.- В городе был отмечен один из самых опытных и законопослушных водителей Андрей Суленков, который долго работает на транспортном предприятии в качестве водителя автобуса. Его ни разу не привлекали к административной ответственности!

Все автомобилисты получили поощрительные призы за участие и с отличным настроением отправились домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дождь, осень, романтика… Лучшее время для предложения руки и сердца. Парень из Иркутска решил сделать это оригинально. Он попросил друзей и знакомых, которые водят машину, помочь ему. В итоге получилось красиво и романтично – десятки автомобилей выстроились напротив ДС «Труд» в форме сердца.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель Nissan X-Trail врезался в грузовик МАЗ под Тайшетом
Знай наших: полицейский из Иркутска стал лучшим в России
100 лет комсомолу: выставка, посвященая памятной дате, открылась в Иркутске
Очередную «Выставку разбитых автомобилей» провели для начинающих водителей в Иркутске
Певец Luxor из Бурятии записал совместный трек с популярной исполнительницей Ханной
Иркутский «Рекорд» победил шведский «Транос» в этапе Кубка мира по хоккею с мячом
В Иркутске увековечили память первого ректора ИГУ
Спортсмены из Братска завоеватели бронзу на Кубке России по бобслею
Число ДТП на пешеходных переходах в Иркутской области увеличилось
Дорожные разделители установят на улицах Мира и Лермонтова в Иркутске
В Забайкалье школьники ходят в уличный холодный туалет без света
Курить вредно, а делать это на балконе и вовсе не безопасно: в Саянске загорелся жилой дом
Смертельное ДТП на Голоустненском тракте: погиб один человек
29 стоянок для маломерных судов проверят этой зимой
Изощренный обман: сотрудники кафе в Слюдянке стали жертвами мошенника
В Иркутске задержали предполагаемого наркодилера
В парке 10-летия Ангарска пресекли вырубку деревьев
В социальных сетях обмануть легко: читинка стала жертвой мошенников
ИГУ отмечает 100-летний юбилей
Маршрутка с пассажирами вылетела в кювет на трассе в Иркутской области
Пожилая женщина погибла в Иркутской области, надышавшись дыма сгоревшей швейной мастерской
Житель Иркутска избежал тюрьмы за кражу по решению суда
Поезд «Адлер-Иркутск», который был задержан из-за дождей, отправили из Туапсе в Сочи
Сброс воды на Иркутской ГЭС увеличат для профилактики будущих паводков
Банду черных лесорубов осудили в Иркутской области
Насильника заключили под стражу: суд избрал меру пресечения педофилу, который надругался над девочками под Иркутском
АО «Ангарскцемент» подвело итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2018
Под видом сьемки рекламного ролика обманули работницу аптеки на 70 тыс рублей в Иркутской области