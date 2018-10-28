2018-10-28T08:55:13+03:00
Авто

Пьяный водитель Nissan X-Trail врезался в грузовик МАЗ под Тайшетом

Внедорожник вылетел на обочину и загорелся
Ольга БУЕВА
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Пьяный водитель Nissan X-Trail врезался в грузовик МАЗ под ТайшетомПьяный водитель Nissan X-Trail врезался в грузовик МАЗ под ТайшетомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Серьезное ДТП произошло в Тайшетском районе Иркутской области. На федеральной трассе между поселками Юртой и деревней Еловкой водитель автомобиля Nissan X-Trail превысил скорость и врезался в грузовик МАЗ, который ехал в попутном направлении.

Внедорожник вылетел на обочину и загорелся. Пожарные, которые выехали на место, смогли потушить огонь. А скорая увезла водителя иномарки в больницу.

- Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Известно, что мужчина, который находился за рулем МАЗа, не пострадал.

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