Пьяный водитель Nissan X-Trail врезался в грузовик МАЗ под Тайшетом

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-28T08:55:13+03:00

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Серьезное ДТП произошло в Тайшетском районе Иркутской области. На федеральной трассе между поселками Юртой и деревней Еловкой водитель автомобиля Nissan X-Trail превысил скорость и врезался в грузовик МАЗ, который ехал в попутном направлении.

Внедорожник вылетел на обочину и загорелся. Пожарные, которые выехали на место, смогли потушить огонь. А скорая увезла водителя иномарки в больницу.

- Известно, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Известно, что мужчина, который находился за рулем МАЗа, не пострадал.

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