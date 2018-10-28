При столкновении двух иномарок под Иркутском пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-28T12:41:42+03:00

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ДТП произошло 27 октября, на выезде из Иркутска. Днем на этом отрезке пути столкнулись две иномарки — Toyota Corolla и Mazda Demio. Как рассказали очевидцы, виновником столкновения был водитель Toyota Corolla, который врезался в другую иномарку, когда неудачно выполнял маневр, чтобы перестроиться в другой ряд движения. В столкновении двух авто пострадал мальчик, находившийся в салоне Mazda Demio.

По информации ГИБДД, ребенка госпитализировали. О том, насколько травмы серьезны, пока неизвестно. Сотрудники полиции выясняют все подробности аварии.

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