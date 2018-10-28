Прогноз погоды в Иркутске: 29 октября без осадков

СЕГОДНЯ 19:36 2018-10-28T19:36:36+03:00

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В Иркутске, 29 октября, переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с. Сегодня ночью немного подморозит, синоптики обещают -1,-3 градуса. Днем воздух в столице Приангарья прогреется до , днём +11,+13.

- По Иркутской области переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 5-10 м/с, днём в западных, северо-западных районах порывы 12-17 м/с.

Температура по области в ночь на понедельник -1,-6, при прояснении -8,-13. Днем столбик термометра покажет +8,+13, местами +2,+7.