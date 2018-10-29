Иркутяне готовятся в балу-маскараду «Летучая мышь»

СЕГОДНЯ 04:05 2018-10-29T04:06:03+03:00

Иркутяне могут попасть на бал-маскарад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Шьются платья и репетируются вальсовые шаги. В Иркутске готовятся к новогоднему балу-маскараду. Он пройдет 22 октября в Музее Усадьба В.П. Сукачёва.

- Балы в России всегда были традиционно излюбленным местом отдыха и развлечений, - сообщает пресс-служба музея. - Слышали ли Вы о веселых маскарадах того времени?

В этом году бал получил название «Летучая мышь», благодаря оперетте Иоганна Штрауса(сына).

- Пленительная музыка Штрауса перенесет гостей бала на великолепный маскарад, где мы встретим главных героев оперетты Генриха фон Айзенштайна, прекрасную Адель и роскошную Розалинду в костюме «Летучей мыши», - отмечают организаторы события.

Попасть на бал может каждый, если подготовится. Занятия по подготовке к балу проводит студия исторического танца «Прекрасная Эпоха». Расписание тренировок доступно в их группе в социальных сетях.