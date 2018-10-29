Рейдеры в Иркутской области хотели разграбить предприятие на 500 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:44 2018-10-29T05:02:50+03:00

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Сотрудники Главного управления МВД России по Иркутской области, Управления ФСБ России по Иркутской области, следователи СУ СК России по Иркутской области, отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по региону, а также спецподразделения Росгвардии потрудились вместе, чтобы предотвратить рейдерский захват предприятия в п. Мегет Иркутской области.

- В августе в дежурную часть полиции поступило сообщение о проникновении группы мужчин на территорию транспортно-логистического комплекса, расположенного в поселке Мегет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Указанные лица демонстрировали документы о праве распоряжаться находящимся имуществом по своему усмотрению и называли себя единственными арендаторами, которым зарегистрированное иностранное юридическое лицо предоставило неограниченные полномочия по владению и пользованию предприятием.

Новые "хозяева" тут же начали распоряжаться комплексом, похитили часть продукции и металлоконструкций предприятия на 50 миллионов рублей.

- В результате проведенной проверки по каналам НЦБ Интерпола установлено, что иностранные граждане, которые якобы поставили свои подписи в фиктивных документах, уже не являются представителями этой компании, - отмечают сотрудники МВД РФ.

Сейчас предполагаемые рейдеры и их лидер задержаны. У них изъято оружие и боеприпасы различного калибра. Свою причастность к захвату некоторые подозреваемые не отрицают.

- Что я могу пояснить по этому поводу, да это было, - признается на допросе один из задержанных.

Следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».

Четверо фигурантов задержаны и помещены в изолятор временного содержания до избрания им окончательной меры пресечения на период расследования. Как сообщают правоохранители, задержание мужчин предотвратило расхищение собственности законных владельцев в размере 500 миллионов рублей.