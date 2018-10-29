Рейдеры в Иркутской области хотели разграбить предприятие на 500 миллионов рублей
Сотрудники Главного управления МВД России по Иркутской области, Управления ФСБ России по Иркутской области, следователи СУ СК России по Иркутской области, отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД по региону, а также спецподразделения Росгвардии потрудились вместе, чтобы предотвратить рейдерский захват предприятия в п. Мегет Иркутской области.
- В августе в дежурную часть полиции поступило сообщение о проникновении группы мужчин на территорию транспортно-логистического комплекса, расположенного в поселке Мегет, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Указанные лица демонстрировали документы о праве распоряжаться находящимся имуществом по своему усмотрению и называли себя единственными арендаторами, которым зарегистрированное иностранное юридическое лицо предоставило неограниченные полномочия по владению и пользованию предприятием.
Новые "хозяева" тут же начали распоряжаться комплексом, похитили часть продукции и металлоконструкций предприятия на 50 миллионов рублей.
- В результате проведенной проверки по каналам НЦБ Интерпола установлено, что иностранные граждане, которые якобы поставили свои подписи в фиктивных документах, уже не являются представителями этой компании, - отмечают сотрудники МВД РФ.
Сейчас предполагаемые рейдеры и их лидер задержаны. У них изъято оружие и боеприпасы различного калибра. Свою причастность к захвату некоторые подозреваемые не отрицают.
- Что я могу пояснить по этому поводу, да это было, - признается на допросе один из задержанных.
Следственными органами СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Мошенничество».
Четверо фигурантов задержаны и помещены в изолятор временного содержания до избрания им окончательной меры пресечения на период расследования. Как сообщают правоохранители, задержание мужчин предотвратило расхищение собственности законных владельцев в размере 500 миллионов рублей.